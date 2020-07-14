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Döşemealtı’nın İşkur Ofisi pandemide 115 kişiyi işe yerleştirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi bünyesindeki İşkur Ofisi, pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı Mart ayından bugüne 115, Ocak ayından itibaren 165 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.İşkur Ofisi’ne her gün onlarca kişi başvuru yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi bünyesindeki İşkur Ofisi, pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı Mart ayından bugüne 115, Ocak ayından itibaren 165 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.
İşkur Ofisi’ne her gün onlarca kişi başvuru yapıyor. İşkur Ofisi’nde, kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. Ofis görevlileri, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak özel sektörle başvuru sahibini görüştürüyor.
Döşemealtı Belediyesi İşkur Ofisi’ne 2017 yılı Mayıs ayından itibaren 3485’i kadın olmak üzere 6548 başvuru gerçekleştirildi. Başvuru gerçekleştiren ve firmalara yönlendirilen 998 kişi farklı sektörlerde istihdam edildi. Başvuru sahiplerinden çoğu özellikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalar ile turizm sektöründe sürekli işe yerleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan pandemi sürecinde de İşkur Ofisi personeli, firmalara ziyaretler gerçekleştirip, görüşmelerini sürdürdü. Döşemealtı’ndaki istihdamın artırılması adına firmaların işçi talepleri belirlenerek sisteme kaydedildi. Pandeminin etkisini sürdüğü bu yılın Ocak ayından günümüze İşkur Ofisine 421’i erkek olmak üzere 753 başvuru alındı. Firmalara yönlendirilen 165 kişi ise farklı sektörlerde istihdam edildi. Pandeminin ülkemizde yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı Mart ayından bugüne ise İşkur Ofisi’ne 429 başvuru gerçekleştirildi. Süreçte 115 kişinin istihdamına aracılık edildi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Belediye olarak bizler sosyal belediyeciliğin gereği olan işsiz vatandaşımızın da iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Özellike pandemi sürecinde zor şartlar altında üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarımıza ve özverili çalışmalarından dolayı personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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