Down Sendromlular Futbol Milli Takımı İzmit'te kampa girecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, 2 Ağustos Pazartesi günü İzmit'te kampa girecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İtalya'da 4-11 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası öncesi yapılacak ikinci kampın açılış programına Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk katılacak.

Seka Park Hotel'de gerçekleştirilecek kamp, 11 Ağustos'ta sona erecek.

