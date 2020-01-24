YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. DPÜ KAMER’e Zafer Kalkınma Ajansından destek

DPÜ KAMER’e Zafer Kalkınma Ajansından destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün (DPÜ KAMER) “Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi” başlıklı projesinin teknik destek başvurusu Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı.Öğrencilere ve öğretim elemanlarına proje yazma bilgisi verilerek kariyerlerindeki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında başta Ulusal Ajans ve bakanlıklar için olmak üzere daha fazla ulusal ve uluslararası hazırlanmasına katkı sunmanın da bir başka hedef olarak belirlendiği belirtildi.“Projeden öğretim elemanı, öğrenci ve mezunlar yararlanacak”Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün (DPÜ KAMER) “Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi” başlıklı projesinin teknik destek başvurusu Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı.
Öğrencilere ve öğretim elemanlarına proje yazma bilgisi verilerek kariyerlerindeki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında başta Ulusal Ajans ve bakanlıklar için olmak üzere daha fazla ulusal ve uluslararası hazırlanmasına katkı sunmanın da bir başka hedef olarak belirlendiği belirtildi.

“Projeden öğretim elemanı, öğrenci ve mezunlar yararlanacak”

Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, projede hedef kitle olarak Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu belirlediklerini ifade etti.
Ebeoğlugil, “ Proje kapsamında KSBMYO’dan 20 öğretim elemanı, 30 lisans ve yüksek lisans öğrencisi, 5 mezun ve 5’ de yabancı uyruklu öğrenci eğitim alacak. Eğitimler 6 hafta boyunca sürecek. Hafta sonları yapılacak 12 günlük eğitimler 8’er saatten toplam 96 saat olarak gerçekleştirilecek. Bu proje öğretim elemanları ile aktif, yabancı uyruklu ve mezun öğrencilerin birlikte yararlanacağı ilk proje olması açısından son derece önemli” dedi.

“ 4 başlıkta ayrıntılı eğitimler verilecek”

DPÜ’de Kariyer ve Mezun Merkezi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada; ’Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi’ başlıklı projede ulusal ve uluslararası projelere başvuru yapabilmek amacıyla Proje Döngüsü, Proje Yazma Bilgisi, Proje Yazma Aşamaları ve Başarılı Proje Örnekleri hakkında ayrıntılı eğitimler verileceğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, projeyle ilgili Rektörlük makamında kendisine yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulundu

“Kariyer ve Mezun Merkezimiz güzel çalışmalara imza attı”

Kariyer ve Mezun Merkezinin kısa zamanda güzel çalışmalara imza attığını belirten Rektör Uysal, "Zafer Kalkınma Ajansından böyle güzel bir desteğin alınması bizim için sevindirici. Bu projede çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve destek sağlayan Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. Proje ekibinin Üniversitemiz ve Kütahya’mız için bundan sonra da güzel işler yapacağına ve projeler üreteceğine inanıyorum“ ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda
DPÜ Projelerine TÜBİTAK’tan bir destek dahaDPÜ Projelerine TÜBİTAK’tan bir destek daha
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Çukurca’da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

Çukurca’da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:07
Öğle
13:17
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.