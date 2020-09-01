DPÜ KUBFA’dan Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisinin yayın hayatına başlamaya hazır olduğu bildirildi.

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin çalışmalarıyla hazırlanan ve editörlüğünü de Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı’nın yaptığı Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanacak.

Kısa adı IJSES olarak belirlenen ve ilk sayısı Aralık 2020’de yayımlanacak dergi işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, bankacılık ve finans, sigortacılık, risk yönetimi, muhasebe, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri alanlarından özgün makaleler kabul edecek. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlara açık olan IJSES, hakemli, bilimsel, açık erişimli bir dergi olacak.

“Alanında özgün eserleri IJSES’e bekliyoruz”

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, makale yazarlarını IJSES’e davet etti. “Makalelerini yayımlamak isteyenlerin gsijses.com adresini ziyaret etmeleri yeterli olacaktır” diyen Kayabaşı, “Yazar adaylarımız internet sitemizde etik politikamızı, yazım kurallarımız ve kurullarımız başta olmak üzere gereksinim duydukları tüm bilgilere ulaşabilecekler. Dergimizin makale kabul ettiği alanlarda çalışma yapan akademisyenlerin ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin eserlerini Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi’ne bekliyoruz. Özellikle disiplinler arası çalışmalara çok önem veriyoruz. İlk sayımızın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

