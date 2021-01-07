DPÜ’den ’Ortopedik cerrahiye katkı sunacak’ aygıt

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile İzmir Bakırçay Üniversitesi akademisyenlerinin ortaklığıyla hazırlanan ve ortopedik cerrahiye önemli katkılar sunacak bir aygıtın tasarımı ve kullanımı için hazırlanan projenin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Yürütücülüğünü İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök’ün yaptığı ‘Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi’ başlıklı projede, araştırmacı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Gök ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem görev aldı. Tamamlanan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Arif Gök, “Kemik delme işlemlerinde çıkan kemik talaşlarının, ısının büyük bir miktarını bünyesinde sakladığı biliniyor ve oluşan sıcaklık seviyesinin temel sebebini oluşturuyor. Bu sıcaklık değerinin 47 derece ve üzerine çıktığı durumlarda nekroz adı verilen kemiğin kansız kalması durumuyla karşılaşılabiliyor. Hayata geçirdiğimiz proje ile ortopedik kemik delme işlemlerinde vakum yoluyla kemik talaşı toplama sisteminin geliştirilmesi sağlanıyor. Çalışma, özellikle ortopedi alanında yapılan kemik delme işlemlerinde karşılaşılan kemik sıcaklık seviyesini azaltmak ve kemik talaşlarını toplamak için önemli bir Ar-Ge çalışması niteliğini taşıyor” dedi.

“Ortopedi dışında ağız ve çene cerrahisinde kullanılabilecek”

Gök, “Normal kemik delme işlemlerinde içerden ya da dışardan soğutma sistemleri kullanılarak yapılan soğutma işlemlerine alternatif bir yöntem olarak geliştirilen vakum yolu ile talaş toplama sistemi, kemik talaşlarını gerek hastanın kendisine (otogreft) ya da aynı türden fakat genetik olarak farklı iki birey arasında (allogreft) olarak da kullanılabilecek. Ek olarak geliştirilen kemik talaşı toplama sisteminin ortopedi dışında ağız ve çene cerrahisine uyarlanarak da kullanılabilecek bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Medikal ve tıbbi cihaz alanında geliştirilen bu ürünün, halk sağlığı ve ulusal sağlık sisteminin finansmanına olumlu etkileri olması beklenmektedir. Özellikle sonradan yapılacak tıbbi operasyonların minimize edilmesinin ulusal güvenlik açısından yarar sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda ortopedik cerrahide kemik delme işlemlerinde oluşan nekrozu önlemek ve kemik talaşlarını toplayan sistemin geliştirildiği bu çalışma ile ülkemizin dış ticaret açığını oluşturan kalemler arasında var olan medikal ve tıbbi cihaz dış alımının azalmasına katkı sağlayacak ekosistemin oluşturulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.



