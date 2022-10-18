Drag şampiyonları Antalya'da belli olacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışı Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre hafta sonu Antalya'da, motosiklet sporlarında final heyecanı yaşanacak.
Türkiye Drag Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları 22-23 Ekim tarihlerinde Kepez Drag Pisti'nde yapılacak. Motosikletlerin 402 metre süren yarışı "süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro300 ve kadınlar" sınıflarında düzenlenecek.
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Asperox'un temizlik sponsorluğunu yaptığı yarışlar, 22 Ekim Cumartesi günü sabah antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Aynı gün 3. ayak, 23 Ekim Pazar günü ise 4. ayak yarışı gerçekleştirilecek.
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