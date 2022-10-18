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Drag şampiyonları Antalya'da belli olacak

18.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Drag şampiyonları Antalya'da belli olacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışı Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre hafta sonu Antalya'da, motosiklet sporlarında final heyecanı yaşanacak.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları 22-23 Ekim tarihlerinde Kepez Drag Pisti'nde yapılacak. Motosikletlerin 402 metre süren yarışı "süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro300 ve kadınlar" sınıflarında düzenlenecek.

A2 Teker Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak

Asperox'un temizlik sponsorluğunu yaptığı yarışlar, 22 Ekim Cumartesi günü sabah antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Aynı gün 3. ayak, 23 Ekim Pazar günü ise 4. ayak yarışı gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet Türkiye Motosiklet Federasyonu drag

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