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DS Automobiles, Avrupa'da çoklu enerji kullanımı sunanlar arasında lider

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

DS Automobiles, Avrupa'da çoklu enerji kullanımı sunanlar arasında lider

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, Avrupa'da en düşük karbondioksit emisyonuna sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020'nin ilk altı ayında ortalama 80 g/km'den daha az kaarbondioksit emisyonuna ulaştı.

Çoklu enerji kullanımı sunan premium markalar segmentinde, DS Automobiles yılın ilk yarısında ortalama 79,9 g/km karbondiksit salınımı ile en üst sırada yer alırken, başka hiçbir premium üretici 110 g/km sınırının altına inemedi.

Bu performans, DS 3 Crossback ve DS 7 Crossback'in tasarımının yönünü belirleyen, araştırma ve geliştirme konusundaki sıkı çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Çok enerjili platformdaki bu verimliliğin özünde, araçları kendi segmentlerinin liderliğine taşıyan üstün teknoloji ve azaltılmış kütle yatıyor.

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