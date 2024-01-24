DSİ, son 21 yılda Bilecik’e 3,7 milyar TL’lik yatırım yaptı

DSİ Genel Müdürü Balta, son 21 yıldaki Bilecik yatırımlarını açıklarken, 3 milyar 732 milyon TL değerinde 79 tesis inşa ettiklerini söyledi.

Balta, "Bizler maziden atiye uzanan, tarihini ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana ’Su Vatandır’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile ’Türkiye Yüzyılı’na damga vurmaya devam edecektir" dedi.

"SULAMA PROJELERİ BÖLGE İÇİN KALKINMANIN ANAHTARI’’

Bilecik’e yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Bilecik’te inşa ettiğimiz 27sulama tesisi ile toplamda 118 bin 670 dekar, kısmi olarak 17 bin 60 dekar arazi olmak üzere toplam 135 bin 730 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bilecik’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 3 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 25 bin 590 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Bilecik’te taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 35 adet taşkın koruma tesisi ile 48 adet yerleşim yeri ve bin 230 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 4 adet taşkın koruma tesisinin de yatırım programında çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz” dedi.

"BİLECİK’TE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME YATIRIMLARIMIZA BAŞLADIK"

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Bilecik’te 2 adet işin tamamlanarak toplam 112 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacağına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Bilecik’te 18 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanacaktır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Bilecik’te son 21 yılda 3 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 173,84 milyon KWh enerji üretimi sağlandık. Kurulu gücü 34,16 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 381 milyon TL katkı sunuyoruz. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 2 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 58 bin hanenin enerji ihtiyacını Bilecik’te Kurulu HES’lerle karşılıyoruz” dedi.

"BİLECİKLİLERDEN, ÖZELLİKLE DE TESİSLERİMİZDEN BİREBİR FAYDALANAN ÇİFTÇİLERİMİZDEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER BİZİ VE EKİBİMİZİ MOTİVE EDİYOR"

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta; “DSİ olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Bileciklilerden, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle ’Türkiye Yüzyılı’ idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

