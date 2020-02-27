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DTO Antalya BOAT ANTALYA Fuarına hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

BOAT ANTALYA Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı 18-22 Mart 2020 tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.DTO Antalya Şubesi 24.

BOAT ANTALYA Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı 18-22 Mart 2020 tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
DTO Antalya Şubesi 24. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes‘in açılış konuşması ile başlayan toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirmesi ile devam etti. 2019 yılı Aralık ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyon Başkanı Kemal Piro tarafından sunulmasının ardından, Şubenin 2018 ve 2019 yılları kesin hesapları görüşüldü ve meclis bilgilendirildi.
DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, mart ayında dolu bir gündem ile yoğun bir çalışma içinde olacaklarını belirtti. 9 Mart 2020 tarihinde Merkez Meclisi ile başlayacak yoğun gündemlerinde, 13 Mart 2020’de müşterek meslek komiteleri toplantısı ile devam edeceklerini belirten Başkan Ahmet Çetin, 11 Mart 2020 tarihinde de Antalya’da ASTO da DTO Antalya Merkez Mali Danışmanı Murat Erişli tarafından E-devlet, E-Arşiv, Murtasar ve prim hizmetleri konusunda yeni gelişmeler hakkında sektör temsilcilerinin katılımı ile bir bilgilendirme toplantısının düzenleneceğini söyledi.

BOAT ANTALYA fuarı hakkında bilgiler verdi
18-24 Mart tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar alanında gerçekleşecek olan BOAT ANTALYA Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı hakkında bilgiler veren Başkan Çetin, “TÜYAP Fuarcılık ve Antalya Deniz Ticaret Odamız işbirliğinde, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Antalya Gemi Mühendisleri Odası’nın değerli destekleri ile hazırladığımız BOAT ANTALYA Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı 18-22 Mart 2020 tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarın açılışı için İMEAK DTO Genel Başkanımız Tamer Kıran’da Antalya’da olacaklar. Fuarın açılışını birlikte yapacağız ve ardından Tamer Başkanımız ile birlikte hem fuarı gezeceğiz hem de Antalya’mızın Batı Bölgesine ziyaretler gerçekleştirip denizcilerimiz ve sektör temsilcilerimiz ile bir araya geleceğiz, sorun ve görüş önerilerini alacağız” dedi.
İlçelerde yaşanan sorunların ve görüş önerilerinin görüşülmesi ile devam toplantı 24 Mart tarihinde bir sonraki toplantının belirlenmesinin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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