DTSO’dan mühendisler günü mesajı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, (DTSO) 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayımlanan mesajda; “2019 yılında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in teşvikleriyle, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın da onayı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclisinin teveccühleriyle kurulan Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Meclis Üyesi Murat Taştepe başkanlığında, Düzce TSO’dan konusunda uzman üyeleri, Düzce Üniversitesi’nden üst düzey akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bünyesinde barındırmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde saha faaliyetlerine ara veren komisyon, AR-GE ve diğer yapılanma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak, Mühendisliklerin, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslek olduğunu bildiğimiz için, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve birçok STK’lar ile birlikte yeni mezun olacak mühendislerimiz ile çalışmalar yaparak geleceğe hazırlamaktayız. Sadece mühendislerimizi üniversitelerde değil, Lise hayatlarında da takip ederek uzman komisyon üyelerimiz ile birlikte geleceğe hazırlamaktayız.

Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak bir çalışmamızda, Odamız bünyesinde kayıtlı olan üyelerimizin mühendis ve teknik uzman taleplerini değerlendirerek en uygun adaylar ile buluşturuyoruz. Sadece oda üyelerimiz için değil, Türkiye geneli milli projelerde görev alacak mühendis arkadaşlarımıza yol göstererek gerekli bağlantılar kurmasını sağlamaktayız. Mühendislerimiz için birçok eğitim platformları, gönüllü staj olanakları sağlamaktayız.

Geleceğin mimarları, yerli üretimin en önemli yapı taşları mühendislerimiz için DTSO odamız bünyesinde olan Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyeleri olarak her zaman desteklerimizi sürdürmekteyiz.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak Ülkemizde en önemli meslekleri arasında gösterilen Mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

