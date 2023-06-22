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Dua Lipa pembe bikinisiyle arabanın önünde fiziğini sergiledi! "Yaşayan en seksi kadın"

22.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki yönetmen sevgilisi Romain Gavras ile Cannes'da boy göstermesiyle uzun süre gündemde kalan şarkıcı Dua Lipa tatil pozlarıyla dikkat çekti. Pembe bikinisiyle fiziğini sergileyen Lipa hayranlarını mest etti.

Dua Lipa pembe bikinisiyle arabanın önünde fiziğini sergiledi! "Yaşayan en seksi kadın"

Kendisi son zamanlarda çıkardığı albümleriyle müzik listelerinde daima en üst sıralarda yer alan Dua Lipa aşk hayatıyla da adından söz ettiren bir isim.

41 yaşındaki yeni erkek arkadaşı Romain Gavras ile galaya katılmasıyla adından söz ettiren Lipa son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pembe bikinisiyle pembe bir arabanın önünde pozlar veren Lipa'nın iddialı pozları olay oldu.

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Tanga bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen şarkıcıyı gören hayranları "Yaşayan en seksi kadın" yorumlarında bile bulundu.

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"Yaşayan en seksi kadın" mıdır bilemeyiz ama Dua Lipa pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Her daim tarzıyla, şarkılarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiren şarkıcıya hayranlarından beğeni yağarken seksi model Irina Shayk'tan da ateş emojisi geldi.

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