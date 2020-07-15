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Dualar Lüleburgaz Şehitliğinden göğe yükseldi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 15.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla Lüleburgaz Şehitliği’nde anma programı düzenlenerek 15 Temmuz şehitleri anıldı.FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmek amacıyla düzenlenen hain darbe girişiminin millet iradesiyle engellenmesinin 4.

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla Lüleburgaz Şehitliği’nde anma programı düzenlenerek 15 Temmuz şehitleri anıldı.
FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmek amacıyla düzenlenen hain darbe girişiminin millet iradesiyle engellenmesinin 4. yıl dönümü Lüleburgaz’da Şehitlikte düzenlenen anma programıyla başladı.
Düzenlenen programa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, görevine yeni başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökçen, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, AK Parti Lüleburgaz İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Tuzcu, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, MHP İlçe Başkan vekili, İYİ Parti İlçe Başkanı Nurdan Aksakal Kurtuluş, AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Abdussamed Kayalı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı.
Programda Turgutbey Köyü Camii İmam Hatibi Metin Mumcu’nun Kur’an-ı kerim tilaveti okumasının ardından İlçe Vaizi ve Müftü Vekili Nuri İlkatmış tarafından dua okundu.
Ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek şehitlerin ruhuna dua okundu ve mezarlara karanfil bırakıldı.

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