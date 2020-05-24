YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DÜ’de bayram sevinci

DÜ’de bayram sevinci

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hasta, yakınları ve sağlık çalışanları bayramda unutulmadı.Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.

DÜ’de bayram sevinci

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hasta, yakınları ve sağlık çalışanları bayramda unutulmadı.
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastane yönetimi ile birlikte bayram ziyaretinde bulundu. Görevleri başında olan sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören hasta ve yakınları Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu tarafından ziyaret edilerek bayramları kutladı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde Ramazan Bayramında görevleri başında olan ve hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarını Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu tarafından kapıları çalınarak ziyarette bulunuldu. Başhekim, bayramlarını kutlayarak sağlık çalışanlarına, hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon desteği verip hastalarla bire bir görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüştüğü hastalar tarafından dua alan Başhekim Prof. Dr. Kadiroğlu, çalışan ve hastalara sağlıklı bayramlar diledi.

DÜ’de bayram sevinci

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
PARTNERKarantina onlara yaramadıKarantina onlara yaramadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

İnci kefali balığını muhteşem göçü devam ediyor

İnci kefali balığını muhteşem göçü devam ediyor

Gaziantep'te 16 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gaziantep'te 16 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:13
Sabah
04:55
Öğle
12:21
İkindi
16:13
Akşam
19:37
Yatsı
21:11

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.