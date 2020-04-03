DÜ’de senato toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda Dicle Üniversitesi (DÜ) senatosu, senato ve yönetim kurulu toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda DÜ senatosu, senato ve yönetim kurulu toplantılarını video konferans yöntemiyle yaptı. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, senatoda üyelere üniversitede korona virüs salgını dolayısıyla eğitim-öğretim faaliyetleri ve alınan diğer önlemler hakkında bilgi verdi. Rektör Gül, hastanelerde yapılan etkin planlama ve uygulamalara da işaret ederek, senato üyelerinin bulundukları yerden katıldıkları toplantıların gündem maddelerinin görüşülmesiyle tamamlandığı belirtildi.



