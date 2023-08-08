YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Düğün magandaları kamerada, sokak arasında arka arkaya ateş açtılar

Düğün magandaları kamerada, sokak arasında arka arkaya ateş açtılar

08.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da düğün konvoyu yapan bir gurup sokak arasında silah ile havaya arka arkaya ateş açtı.

Düğün magandaları kamerada, sokak arasında arka arkaya ateş açtılar

O anlar kameraya yansırken, akıllara geçtiğimiz Haziran ayında yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadın akıllara geldi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde düğünleri olan kalabalık gurup gelin alma merasiminde eğlencenin dozunu kaçırdı. Meşaleler yakıp silah çeken kalabalık içindeki bir gurup maganda, yanlarında taşıdıkları silah ile sokak arasında arka arkaya tetiğe basıp havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, akıllara Haziran ayında kızıyla yürürken yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadını akıllara getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da taş yüklü tır refüje devrildiDiyarbakır’da taş yüklü tır refüje devrildi
Derince Sağlıklı Yaşam alanı vatandaşların akınına uğruyorDerince Sağlıklı Yaşam alanı vatandaşların akınına uğruyor
Aydın’ın kavurucu sıcağı ilin ekonomisini canlandırdıAydın’ın kavurucu sıcağı ilin ekonomisini canlandırdı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
06:02
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:17
Yatsı
21:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Cansin eczanesi
Yildirim
Yeni eczanesi
Gursu
Erçek eczanesi
Gemlik
Gemiç eczanesi
Gemlik
Uzunsokak eczanesi
Inegol
Ay eczanesi
Nilufer
Şifa eczanesi
Keles
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.