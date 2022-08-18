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Düğünlerin gözdesi Trabzon hasır bileziği alacaklara "ikinci el" uyarısı

18.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı: - "Trabzon hasır bileziği Trabzon'da üretilir, başka bir yerde üretilemez. Bunun bir patenti var, patentsiz satışı dahi yapılamaz" - "Yaklaşık 6 ilde bunu tespit ettik ve mahkeme yolundayız. Adli tatilin hemen akabinde çalışmalarımız olacak"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan Trabzon hasırı bileziklerinde ikinci el ürünlerin, sıfır ürün gibi satışa sunulma riskine karşı tüketicilerin dikkatli olması istendi.

Makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor.

Yörede yapılan düğünlerde gelinlerin vazgeçilmez takısı haline gelen Trabzon hasırının fiyatı, örüldüğü altın telin ayarı, gramajı ve şekline göre değişiyor.

- "Piyasadan düşük fiyatla hasır satın alanlar, ikinci el ürün almış olabilirler"

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, Trabzon ekonomisine önemli katkı sağlayan Trabzon hasırının, kuyumcular tarafından ikinci el satışının yapılmaması gerektiğini söyledi.

Trabzon hasırının ikinci el satışı konusunda bazı tespitlerde bulunduklarını belirten Yazıcı, "Trabzon hasır bileziği Trabzon'da üretilir, başka bir yerde üretilemez. Bunun bir patenti var, patentsiz satış dahi yapılamaz. Kaldı ki ikinci el ürünü vitrine koyuyor, tüketiciyi ve bizi yoruyor. İkinci eli koyarken de 'bu ikinci eldir' demiyor vatandaşa. Ayrıca vergisini de kaçırıyor, faturasını da kesmiyor. Bununla ilgili tespitlerimiz var. Yaklaşık 6 ilde bunu tespit ettik ve mahkeme yolundayız. Adli tatilin hemen akabinde çalışmalarımız olacak." dedi.

Yazıcı, ikinci el hasır ürün alanların yaşadığı kayba da değinerek, "Kullandım hırpalandı ve yıprandı. Haliyle bunu alıyorlar, ütü dediğimiz temizlik işleminin ardından bir vatandaşa satılıyor. Buna 'ikinci el' demiyor ve sıfır olarak satıyor. Alan tüketici de bakıyor ve başka bir yerinde arıza verince kötü bir imaj oluşuyor. Sıfır ürün alsa böyle bir şey olmayacak. Kullanılmış ürünü aldığından kendisi haberdar değil. Bu sefer, Trabzon hasır bileziği kötüleniyor. Haliyle yarışamayacağımız bir pazarla da karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Bu durumun mali açıdan hem ülkeye hem de tüketiciye olumsuz yansımaları olduğunun altını çizen Yazıcı, "Siz altını getirip bozduruyorsunuz, ben buna fatura dahi düzenlemiyorum. Çünkü alıp orada belirtmek zorundayım. Onu mutlaka bir toptancıdan almak zorundadır. Vergisini vermediği halde vitrinine koyuyor ve tüketiciyi kandırıyor." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Trabzon hasırı almak isteyenlere mutlaka güvendikleri bir kuyumcuya ya da odaya danışmaları tavsiyesinde bulunarak, piyasadan düşük fiyatla hasır satın alanların, ikinci el ürün almış olabileceklerini vurguladı.

Hasır bileziğin gramının bugünlerde bin 107 liradan satışa sunulduğunu belirten Yazıcı, "Düşünün ki bu eğer bin lira ya da bin 30 liraya alındıysa anlayın ikinci eldir. Çünkü öyle bir rakam yok ve bunun bir maliyeti var, vitrine geliş fiyatı var." değerlendirmesini yaptı.

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Trabzon trabzon hasırı

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