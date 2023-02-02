Düğününde kilolarca altın takılmıştı! Aylin Coşkun'dan ilginç sözler

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 15 yıllık ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Coşkun düğünden sonra ise "Bütün altınlar iç içeydi, çıkaramadım, neredeyse kollarım kanadı. Hatta boynuma takılan kolyeleri koparıp attım, çıkarmakla uğraşmak yerine" demişti.

"TAKILARLA BİR VİLLA ALABİLİRİM"

Altınlarını anlatmaya doyamana Coşkun katıldığı programda o dönem "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı. Şu an o takılar bankada harcamayı düşünmüyorum. Ben eşimden her bir yıl için 1 külçe altın istedim, 10 yılla anlaştık" demişti.

Bu açıklamadan yıllar sonra ise ilginç bir açıklama geldi. Aylin Coşkun ""Takı töreni bana varoş geliyor. Öyle bir tip değilim… 'Takmayın' diye küfür ediyorum" deyince sosyal medyada gündem oldu.



