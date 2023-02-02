MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Düğününde kilolarca altın takılmıştı! Aylin Coşkun'dan ilginç sözler

Düğününde kilolarca altın takılmıştı! Aylin Coşkun'dan ilginç sözler

02.02.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun'a düğününde kilolarca altın takılmıştı. Düğünden yıllar sonra bir açıklama yapan şarkıcı "Takı töreni bana varoş geliyor" deyince sosyal medyada gündem oldu.

Düğününde kilolarca altın takılmıştı! Aylin Coşkun'dan ilginç sözler

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 15 yıllık ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Coşkun düğünden sonra ise "Bütün altınlar iç içeydi, çıkaramadım, neredeyse kollarım kanadı. Hatta boynuma takılan kolyeleri koparıp attım, çıkarmakla uğraşmak yerine" demişti.

"TAKILARLA BİR VİLLA ALABİLİRİM"

Altınlarını anlatmaya doyamana Coşkun katıldığı programda o dönem "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı. Şu an o takılar bankada harcamayı düşünmüyorum. Ben eşimden her bir yıl için 1 külçe altın istedim, 10 yılla anlaştık" demişti.

Ekran Alıntısı

Bu açıklamadan yıllar sonra ise ilginç bir açıklama geldi. Aylin Coşkun ""Takı töreni bana varoş geliyor. Öyle bir tip değilim… 'Takmayın' diye küfür ediyorum" deyince sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'
Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdıFenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı
Diziden ücretini alamadı! Dudak uçuklatan tutarDiziden ücretini alamadı! Dudak uçuklatan tutar
Anahtar Kelimeler:
Aylin Coşkun sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Bademcik ameliyatı oldu hayatını kaybetti! Doktor ortadan kayboldu

Bademcik ameliyatı oldu hayatını kaybetti! Doktor ortadan kayboldu

Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.