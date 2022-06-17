Düğününü yapamadıkları oğullarının kütüphane hayalini Van'da gerçekleştirdiler

MESUT VAROL - Denizli'de yaşayan Mehmet ve Sevdi Geyik, düğününü yapmaya hazırlanırken 2 yıl önce iş kazasında kaybettikleri mühendis oğulları Yunus Geyik'in adını yaşatmak için Van'ın Gevaş ilçesindeki okula kütüphane kurdu.

Geyik ailesinin dört çocuğundan biri olan Yunus Geyik, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl önce Şırnak'ta işe başladı.

İnşaat mühendisliği yaptığı şantiyede kaza sonucu yaşamını yitiren Geyik'in ailesi, aradan geçen zamana rağmen oğullarını kaybetmenin acısını unutamadı.

Kitapları çok seven oğullarının kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmeye karar veren anne ve baba, bunun için Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllülerden destek istedi.

Kütüphanesi olmayan Gevaş ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlk ve Ortaokulu Müdürü Necmettin Çınarbay ile iletişime geçen aile, düğününü yapamadıkları oğullarının adını yaşatmak amacıyla okula bir kütüphane kurma sözü verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan anne ve baba, genç mühendisin arkadaşlarının da desteğiyle okulun kullanılmayan bölümünü "Yunus Geyik Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

İçine raflar, oyun grupları, çalışma masası ve bilgisayar kurulan kütüphaneye gönüllülerin başlattığı kampanyayla 81 ilden gönderilen 6 bin 500 kitap yerleştirildi.

- "Düğününü yapmış kadar mutluyuz"

Kütüphanenin açılışına katılan amca Ali Geyik, 24 yaşındayken kaybettiği yeğenin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeğeninin ani ölümünün kendilerini derinden yaraladığını belirten Geyik, "Hem hayalini gerçekleştirmek hem de adını yaşatmak istedik. Kütüphane için tüm sevenleri seferber oldu. Düğününü yapmış kadar mutluyuz. Bu okulda daha önce kütüphane yoktu. Bu güzelliğe vesile olduk. İnşallah ismini başka güzel projelerde de yaşatacağız." dedi.

Kütüphane için kitap kampanyası düzenleyen gönüllülerden Neslihan Erdoğan, "Ailesi oğlunun ismini en iyi şekilde yaşatmak istedi. Hayattayken hep kitap okuma kampanyaları düzenliyormuş. Ailesi, 'düğününü yapamadık ama kütüphane düğünü gibi olsun' dedi. Biz de seferber olduk. 81 ilden ve 4 ülkeden binlerce kitap geldi. Umarım bu kütüphanede okuyan çocuklar Yunus Geyik gibi vatanına, milletine hayırlı insanlar olur." diye konuştu.

Okul Müdürü Necmettin Çınarbay da daha önce okulda 300 kitabın bulunduğunu, kütüphanenin kurulmasıyla bu sayının 7 bine yükseldiğini aktardı.

Öğrencilerin taşımalı sistemle okula geldiğini anlatan Çınarbay, "Yüzde 90'ı köylerden geliyor. Öğrencilerimiz artık kitaplara daha kolay ulaşabilecek. Kütüphane okulumuz için çok anlamlı ve önemli oldu. Emeklerinden ve anlamlı çalışmalarından dolayı aile üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kütüphaneye kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten 5. sınıf öğrenci Elif Berra Tuay da "Daha önce kütüphanemiz, kitap okuyacak ortamımız yoktu. Şimdi çok güzel bir kütüphanemiz oldu, mutluyuz." dedi.

Açılışa Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da katıldı.

