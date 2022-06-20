YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. "Dümen" operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı

"Dümen" operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı

20.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dümen" operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonu kapsamında, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla kent merkezi, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara ve Bartın'da gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 10'u, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler A.U. (45), A.B. (40), Ş.A. (46) ve Z.B. (41) tutuklandı, Ü.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 pos cihazı, değişik kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda senet ve sair evraklar ele geçirildiği öğrenildi.

Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 16 Haziran'da 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıZonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdıİHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürprizÇocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:37
Yatsı
22:30
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.