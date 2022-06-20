"Dümen" operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonu kapsamında, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla kent merkezi, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara ve Bartın'da gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 10'u, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler A.U. (45), A.B. (40), Ş.A. (46) ve Z.B. (41) tutuklandı, Ü.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 pos cihazı, değişik kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda senet ve sair evraklar ele geçirildiği öğrenildi.

Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 16 Haziran'da 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatılmıştı.

