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Dumlupınar denizaltısı şehitleri Çanakkale Boğazı'ndaki facianın 70'inci yılında anıldı

04.04.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 70'inci yılında törenlerle anıldı.

İlk törende, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından "TCG 1. İnönü" denizaltısından, "TCG Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

Şehitler anısına gemiden sirenlerin çalındığı töreni davetliler, "TCG Kumkale" gemisiyle denize açılarak izledi.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Dumlupınar denizaltısında şehit olan er Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, gazetecilere, facia sırasında 3 yaşında olduğunu söyledi.

Babasını net hatırlayamadığını belirten Günal, "Babamı 2 ya da 3 kez gördüm. Üzerinde siyah elbisesi vardı. Bir de beyaz elbisesi olduğundan başka babamla ilgili bir şey hatırlayamıyorum. Duygu tarifi imkansız bu tören. Kelimelerle anlatması zor." dedi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953'te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:48
Öğle
13:23
İkindi
16:58
Akşam
19:48
Yatsı
21:09

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Salı

Bati eczanesi
Merkez
Huzur eczanesi
Bayramic
Nur eczanesi
Can
Geyikli eczanesi
Ezine
Saglik eczanesi
Lapseki
Neyir eczanesi
Gelibolu
Damla eczanesi
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