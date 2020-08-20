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Dumlupınar Teknokent ve Kütahya 2. OSB iş birliği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Dumlupınar Teknokent’in Kütahya’da bulunan kurumlar ile iş birliği çalışmalarında Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dumlupınar Teknokent ve Kütahya 2. OSB iş birliği

Dumlupınar Teknokent’in Kütahya’da bulunan kurumlar ile iş birliği çalışmalarında Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Ersan Öz, Kütahya 2. Organize Sanayi’ye ziyarette bulundu.
Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Kazım Uysal ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Ersan Öz, Kütahya 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner ve OSB Müdürü Murat Demir ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Kütahya ekonomisinin yanında Dumlupınar Teknokent’te yapılabilecek yeni projeler ve Kütahya ile üniversite sanayi iş birliğine Teknokent katkısının nasıl artırılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Yönetim Kurulu Başkanı Çetiner’in, OSB faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği görüşmede. Rektör Uysal ve Genel Müdür Öz de Teknokentte yapmak istedikleri çalışmalar ve Teknokenti ulaştırmak istedikleri noktaya ilişkin dair planlarından söz ettiler.

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