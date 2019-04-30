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Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | 30.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

1953'te yaşanan deniz kazasının ardından 81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar denizaltısının hikayesi, "Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun" filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor.

Dumlupınar - Vatan Sağ Olsun fragmanı yayınlandı

Tanıtım filmi izleyiciyle buluşan filmin, 17 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dumlupınar şehitlerinin anısına ithaf edilen film, 66 yıl önce Çanakkale açıklarında İsveç bandıralı bir şileple çarpışan Dumlupınar denizaltısını ve "Vatan sağ olsun" diyerek ölümü bekleyen şehitlerin hikayesini işliyor.

"Ayla" ve "Müslüm" filmlerini yöneten Can Ulkay'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in danışmanlığında çalışmaları devam eden filmde, Farah Zeynep Abdullah, Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar başrolleri paylaşıyor.

Filmin müzikleri ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyacak.

Yaşanan deniz kazasında, denizaltıda görev yapan 5 asker hemen kurtarılmış, ancak denizaltının arka kısmına sığınmayı başaran 22 asker için umutla ve canla başla kurtarma çalışmaları yapılsa da sonuç alınamamıştı. Kaza sonucu 7 subay, 35 astsubay, 39 deniz eri şehit olmuştu.

AA

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Dumlupınar film fragman

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