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Dumlupınar’da denetimler aralıksız devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.08.2020 08:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz genelinde, kahvehaneler, düğün salonu, marketler, berber, kuaför, cami ve lokantalarda yapılan maske ve sosyal mesefa denetimlerinde iş yeri sahipleri ve vatandaşlarımıza kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduk.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz genelinde, kahvehaneler, düğün salonu, marketler, berber, kuaför, cami ve lokantalarda yapılan maske ve sosyal mesefa denetimlerinde iş yeri sahipleri ve vatandaşlarımıza kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduk. İlçe Kaymakamımız Salih Sak ve kurum müdürlerinin katıldığı denetimlerde esnaflarımıza maskesiz müşteri alınmaması konusunda uyarılarda bulunulduk. Bu konudaki duyarlılığı daha fazla hissettirmek için denetimlerin devam edeceğini belirttik’’ dedi.

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