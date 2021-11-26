YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Dünya 3'üncüsü işitme engelli kareteci Volkan, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

Dünya 3'üncüsü işitme engelli kareteci Volkan, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

26.11.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 3'üncüsü işitme engelli kareteci Volkan, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli karateci Volkan Kardeşler, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Bronz madalya ile ülkesine dönen milli sporcu Volkan Kardeşler için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, antrenör Muhammed Çelebi ile olimpiyat şampiyonu judocu Erkan Esenboğa, başarılı sporcuyu çiçekle karşıladı.

Birdal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Volkan Kardeşler'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Volkan ilimiz ve ülkemiz adına dünya arenasında kürsüye çıkmıştır. Kendisini başarısından ötürü tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra kendisi bize dünya şampiyonluğu sevincini yaşatır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Erzurum'daki depremlerde mühendislik hizmeti almamış yapılar hasar gördüErzurum'daki depremlerde mühendislik hizmeti almamış yapılar hasar gördü
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:05
Öğle
12:07
İkindi
14:37
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Güllüce Eczanesi
Palandoken
İbn-İ Sina Eczanesi
Aziziye
Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Güllüce Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.