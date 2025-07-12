Dünya devinin elinden aldı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown kendisini Sarı-Lacivertliler'e bağlayan imzayı atmak için İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan ile yoğun bir rekabet içerisinde olduğu 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown transferinde mutlu sona ulaştı.

"O TELEFON HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Brown, transferiyle ilgili Fabrizio Romano’ya yaptığı açıklamada, “Milan’a gitmeye hazırdım, ancak dün gece Fenerbahçe başkanından gelen telefon her şeyi değiştirdi. Onun tutkusu ve vizyonu kararımı netleştirdi. Fenerbahçe’ye gelmem gerektiğini anladım” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-Lacivertliler'in anlaşma sağladığı Brown, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

4+1 YILLIK ANLAŞMA

Archie Brown, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, oyuncunun bonservisi için Gent’e 8 milyon euro ödeyecek ve sonraki satıştan pay verecek. Brown, sarı-lacivertli ekipte yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 46 maçta görev yapan Brown, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.