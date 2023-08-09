YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. "Dünya Düzce Günleri" Demet Akalın konseriyle sona erdi

"Dünya Düzce Günleri" Demet Akalın konseriyle sona erdi

09.08.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği, Demet Akalın konseriyle son buldu.

"Dünya Düzce Günleri" Demet Akalın konseriyle sona erdi

1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün süren etkinliğin son gününde şarkıcı Demet Akalın, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.

Özellikle sahnenin ön bölümünde konseri izleyen engelli bireylere hediyeler verip, sahneye davet eden Akalın, onlarla birlikte şarkılar söyledi, dans etti.

Dünya Düzce Günleri'nde Düzce Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal medyada paylaşım yapılan her bir gönderi için sokak hayvanlarına bir kilogram yem alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandıEvini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı
Deprem bölgesi Malatya’ya yatırım desteğiDeprem bölgesi Malatya’ya yatırım desteği
Kadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam MerkeziKadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:10
Yatsı
21:43

Düzce Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Ayça eczanesi
Gumusova
Gün eczanesi
Merkez
Burak eczanesi
Merkez
Aydin eczanesi
Kaynasli
Filiz eczanesi
Merkez
Ülker eczanesi
Golyaka
Yigilca eczanesi
Yigilca
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.