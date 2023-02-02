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  4. Dünya futbolunu şoke eden gelişme! 29 yaşındaki Raphael Varane, psikolojik sorunları olduğu için Fransa Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı!

Dünya futbolunu şoke eden gelişme! 29 yaşındaki Raphael Varane, psikolojik sorunları olduğu için Fransa Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı!

02.02.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United’da forma giyen Raphael Varane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Fransa Milli Takımı’nı bıraktığını duyurdu. Yakın çevresine psikolojik olarak sorunları olduğunu ve iyi olmadığını söyleyen Varane'nin futbolu bırakma noktasına geldiği iddia edildi. 29 yaşında milli formayı bırakması ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

Dünya futbolunu şoke eden gelişme! 29 yaşındaki Raphael Varane, psikolojik sorunları olduğu için Fransa Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı!
Raphael Varane

Raphael Varane

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Raphael Varane, Fransa Milli Takımı’nı bırakmaya karar verdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ülkemizi 10 yıldır temsil etmek hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Bu çok özel mavi formayı her giydiğimde büyük bir gurur duydum. Bunu birkaç aydır düşünüyordum ve emekli olmam için doğru zaman olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

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Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Varane, açıklamasında, "Bir çocuk olarak Fransa 98’i takip ettiğimi hatırlıyorum. Bu takımı, bize tarif edilemez duygular yaşatan bu oyuncuları unutmayacağım. Kahramanlarımız olmayı hayal ettim ve 20 yıl sonra hayatımın en güzel deneyimlerinden birini yaşadım. Kupayı eve getirdik. Bunu asla unutmayacağım. 15 Temmuz 2018’de hissedilen duyguların her birini hala hissediyorum. Hayatımın en inanılmaz ve unutulmaz anlarından biriydi" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR"

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Yakın çevresine psikolojik sorunları olduğu için bu kararı aldığını söyleyen Varane, futbolu tamamen bırakma noktasına geldi. Bu kararından son anda dönen Varane, milli takımı bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen aldığı bu karar sosyal medyada gündem oldu.

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