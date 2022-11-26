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Dünya Kupası'nda bir skandal daha! FIFA soruşturma başlattı

26.11.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya Sırbistan maçı sonrası Sırbistan'ın soyunma odasında, Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama dolayısıyla soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda bir skandal daha! FIFA soruşturma başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan'ın, soyunma odasında, Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama dolayısıyla Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı.

"TESLİM OLMAK YOK"

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FIFA DünyaKupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepkiyle karşılandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na "disiplin soruşturması" başlattığını duyurdu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar." şeklinde değerlendirdi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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