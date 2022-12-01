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Dünya Kupası'nda olay itiraf! Messi'nin kaçırdığı penaltı sonrası iddiaya girdiklerini söyledi! ''Belki ceza alacağım...''

01.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nın en ilginç anlarından birinin Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşandığı ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nda olay itiraf! Messi'nin kaçırdığı penaltı sonrası iddiaya girdiklerini söyledi! ''Belki ceza alacağım...''
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın temposuz maçlar ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmaların fazlalığı nedeniyle "sıkıcı" geçip geçmediği tartışılırken, Szczesny karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamayla ilginç bir ayrıntıyı futbolseverlerle paylaştı.

"MESSI'YLE İDDİAYA GİRDİK"

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32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 avro iddiaya girdik ve ben kaybettim. Kurallar gereği belki bunun için ceza alabilirim. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.

Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 36. dakikasında kaleci Szczesny ile Messi hava topu mücadelesine çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hollandalı Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Szczesny, Messi'nin vuruşunda soluna gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.

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