Dünya Kupası'nda şok! Andre Ayew Urugay karşısında penaltıyı kaçırdı, kızı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünya Kupası'nda oynanan 2-0 Uruguay'ın üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelede korkutan bir detay ortaya çıktı. Mücadelenin 19. dakikasında Gana, Uruguay'a karşı bir penaltı kazandığında, Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmak için büyük bir şans yakalamıştı.

Maçın hakemi Daniel Siebert, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Andre Ayew'in vuruşunda kaleci Rochet, soluna uzanarak topu çeldi.Ancak, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ayew etkili bir vuruş yapamadı ve Uruguaylı kaleci Sergio Rochet'e kolay bir kurtarış yaptırdı.

YERE YIĞILDI!

Ve bu penaltı hüsranının ardından, Ayew'in kızı kendisine hakim olamadı ve yere yığılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilir edilmez korkunç sahneler kısa sürede bitti. Yıldız futbolcunun kızı sakinleşti ve babası Ayew ise maç biter bitmez soluğu kızının yanında aldı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Gana - Uruguay maçının 16'ncı dakikasında Jordan Ayew sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağının üstüyle kaleye vuruşunu yaptı, Uruguay file bekçisi Rochet topu sektirdi. Dönen topu kontrol etmek isteyen Mohamed Kudus, Rochet'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert pozisyonda oyunu devam ettirdi, Gana cephesi ise penaltı itirazlarında bulundu.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew'in kaçırdığı penaltı Dünya Kupası tarihine geçti. Opta'nın verilerine göre; Gana, Opta'nın Dünya Kupası'nda detaylı analize başladığı 1966'dan bu yana bir rakibine karşı iki penaltı kaçıran (seri penaltılar hariç) ilk ülke oldu.

