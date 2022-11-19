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Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? TRT'den önemli açıklama: Dünya kupası için TRT yeni frekans bilgileri!

19.11.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağı ve maçların hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği sporseverler tarafından merak konusu olurken TRT'den önemli bir duyuru yapıldı. Açıklamada Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT frekans bilgilerine yer verildi. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları ve TRT frekans bilgileri....

Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? TRT'den önemli açıklama: Dünya kupası için TRT yeni frekans bilgileri!

Dünya Kupası maçları için TRT'den duyuru yapıldı. . 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. 2022 Dünya Kupası maçları, TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT frekans bilgileri....

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT'DEN 'YENİ FREKANS' AÇIKLAMASI

Dünya Kupası tüm maçları TRT'de canlı olarak ekrana gelecek.

20 Kasım 2022 Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

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2022 FIFA DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

21.20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

2022 FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana


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