Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? TRT'den önemli açıklama: Dünya kupası için TRT yeni frekans bilgileri!

Dünya Kupası maçları için TRT'den duyuru yapıldı. . 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. 2022 Dünya Kupası maçları, TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT frekans bilgileri....
Dünya Kupası tüm maçları TRT'de canlı olarak ekrana gelecek.
20 Kasım 2022 Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalında canlı olarak yayınlanacak.
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.
Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.
2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
21.20.11. 19:00
Katar - Ekvador
21.11. 16:00
İngiltere - İran
21.11. 19:00
Senegal - Hollanda
21.11. 22:00
ABD - Galler
22.11. 13:00
Arjantin - Suudi Arabistan
22.11. 16:00
Danimarka - Tunus
22.11. 19:00
Meksika - Polonya
22.11. 22:00
Fransa - Avustralya
23.11. 13:00
Fas - Hırvatistan
23.11. 16:00
Almanya - Japonya
23.11. 19:00
İspanya - Kosta Rika
23.11. 22:00
Belçika - Kanada
24.11. 13:00
İsviçre - Kamerun
24.11. 16:00
Uruguay - Güney Kore
24.11. 19:00
Portekiz - Gana
24.11. 22:00
Brezilya - Sırbistan
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana