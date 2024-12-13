Dünya Kupası rakiplerimiz belli oldu! Vincenzo Montella kurayı değerlendirdi: "Rakip fark etmez!"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda İspanya-Hollanda galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Kura çekiminin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kurayı değerlendirdi.

"RAKİP FARK ETMEZ"

Montella, “Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz” diyerek, “Herkese hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri, Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız.” açıklamalarını yaptı.

"BİZ HAZIRIZ"

Montella, Türkiye’nin 22 yıldır Dünya Kupası’na katılamadığını hatırlatarak, “İyi ve genç bir takımız. Oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Bu maçlar, oyuncularımızı da geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre, 22 yıldır Dünya Kupası’na katılmadık. Biz hazırız, grubu kazanmak istiyoruz. Grubu kazanamazsak play-offlara katılmak istiyoruz.” dedi.