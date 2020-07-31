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Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü kez Marmaris'te

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez Marmaris'te düzenlenecek. Son iki yıldır ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, Marmaris’in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağırlayacak.

Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü kez Marmaris'te

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 4-6 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türkiye'ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlayacak Türkiye Rallisi, 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek ve 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya’ya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız" dedi.

WRC Promoter CEO'su Jona Siebel ise T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOSFED'e teşekkür ederek, "Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ve seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon Covid-19 protokolleri ile birlikte yürütülecek, güvenli bir ortam oluşturmak için Türkiye'nin sağlık yasalarına uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

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