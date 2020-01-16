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  4. Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu

Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu

ERZURUM HABERLERİ  | 16.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bilek güreşinde 9 dünya, 8 Avrupa, 2 Asya şampiyonluğu olan milli sporcu Gökhan Seven, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklarla bir araya geldi.Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin hazırladıkları Kalbe Uçurtmalar Atölyesi Projesi’nin kariyer günleri kapsamında düzenlenen söyleşi programına katılan Seven, çocuklarla bir süre sohbet etti.Çocuklara ücretsiz spor eğitimi vereceğini belirten Seven, çocukların spor alanındaki yeteneklerinin ortaya çıkması için yoğun çaba sarf edeceğini söyledi.Seven, yarışmalara iyi hazırlandığını ve başarılı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın, İstiklal Marşı’mızı okutmanın gururunu yaşadım.

Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu

Bilek güreşinde 9 dünya, 8 Avrupa, 2 Asya şampiyonluğu olan milli sporcu Gökhan Seven, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklarla bir araya geldi.
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin hazırladıkları Kalbe Uçurtmalar Atölyesi Projesi’nin kariyer günleri kapsamında düzenlenen söyleşi programına katılan Seven, çocuklarla bir süre sohbet etti.
Çocuklara ücretsiz spor eğitimi vereceğini belirten Seven, çocukların spor alanındaki yeteneklerinin ortaya çıkması için yoğun çaba sarf edeceğini söyledi.
Seven, yarışmalara iyi hazırlandığını ve başarılı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın, İstiklal Marşı’mızı okutmanın gururunu yaşadım. Ben ve benim gibi sporcuların yetişmesini istiyorsak, bu tür spor dallarının da olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu amaçla devlet korumasındaki çocuklarla buluşmak bizim için önemli bir ayrıcalık, çocuklarımıza spor konusunda destek vermeye hazırız.”
Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas ise önemli bir sporcuyu kuruluşlarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Seven’ e çocuklara vereceği spor eğitimi konusunda teşekkür etti.

Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu

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