Dünya şampiyonu Mete Gazoz'a İstanbul'da çiçekli karşılama

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz, İstanbul'a geldi.

Dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk okçu olan Mete, İstanbul Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu için çalışanlar, "Tebrikler. Gurur duyuyoruz." yazılı pankart açtı.

Mete Gazoz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ancak daha önemlisi 2 gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk. 2024 Paris'e takım halinde gideceğiz. Çok güzel bir hafta geçirdik. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz 2024'te Paris'te hem takımlarda hem de ferdi olarak şampiyon olmak." diye konuştu.

Mete, 15-20 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Dünya Kupası 4. ayak müsabakaları için İstanbul Havalimanı'nda aktarma yaparak başkent Paris'e gitti.

