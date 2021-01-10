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Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, yarın Kuşadası’nda toprağa verilecek

10.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Kuşadalı mimar ve kent bilimci Prof.

Dünyaca ünlü Kuşadalı mimar ve kent bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp İstanbul’da hayatını kaybetti. Bir dönem MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve iki kez dünya dünya mimarlık ödülü kazanan Alp, yarın Kuşadası’nda toprağa verilecek.
72 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Isviçre’deki Cenevre Hukuk Fakültesini dize getiren Türk olarak isim yapan Kuşadalı ünlü hukukçu Dr. Av. Mehmet Cavit Alp’in oğlu olarak dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini mimar ve kent bilimcilik üzerine yapan ve bir çok uluslararası projeye imza atan Ahmet Vefik Alp, iki kez dünya mimarlık ödülünü kazandı. MHP’nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş tarafından geçmişte MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve bu şekilde siyasete de giren Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp, Ankara’daki MHP Genel Merkezi’nin de mimarı olarak biliniyor.
Yaşamının büyük bölümünü İstanbul ve Kuşadası’nda geçiren Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Alp’in cenazesinin gece Kuşadası’na getirileceği ve yarın Kuşadası’ndaki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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