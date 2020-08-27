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Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, dünyada altın fiyatlarının artmasına rağmen doğal gazın bulunması, ekonomik önlemler ve doların düşmesiyle Türkiye’de altın fiyatlarının düştüğünü söyledi.Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran altın bugünlerde yatay bir seyir izliyor.

Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, dünyada altın fiyatlarının artmasına rağmen doğal gazın bulunması, ekonomik önlemler ve doların düşmesiyle Türkiye’de altın fiyatlarının düştüğünü söyledi.
Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran altın bugünlerde yatay bir seyir izliyor. Türkiye karasularında doğal gaz rezervinin bulunması, TL’nin dolar karşısında değer kazanması ve alınan ekonomik tedbirler altının ateşini söndürdü. Altın fiyatlarının düne oranla 6 lira düştüğünü ifade eden Salih Özman, açıklamalarda bulundu.

“Altının fiyatı dünyada arttı, Türkiye’de düştü”
Dünyada artan altın fiyatlarına karşılık, Türkiye’de düşüş yaşandığının altını çizen Başkan Özman, “Altın fiyatları bugün düştü ama bu düşüşün sürekli olacağını düşünmüyoruz. Altının fiyatı dünyada artarken, Türkiye’de ise düştü. Bu da doğal gaz bulunması ile alınan tedbirlerle alakalı. Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması da etkili oldu. Bin 900 dolar olan altının ONS’u bugün bin 905 dolara çıktı. 2 gündür İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’da (İMKB) yükselerek açılıyor. Doğal gazın bulunmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları da Türkiye’deki ekonomik havayı yumuşattı. Birkaç katmanın daha olduğunun açıklanması da piyasalara olumlu yansıdı. Dolar da bugün 7,42’den 7,35’e kadar geriledi. Türkiye’de altın fiyatlarını düşüren bugün itibariyle bu oldu” dedi.

“Altının fiyatı 6 TL düştü”
Altın fiyatlarında yaşanan düşüşe de değinen Özman, şunları söyledi:
“Altın Çarşamba gününe göre gram bazında 6 liralık bir düşüş yaşadı. Altın tavan yaptığı zaman gramı 500 lirayı geçmişti. Şu anda ise gramı 456 liradan işlem görüyor. Altın bin 900 doların altına düşmüyor. Türkiye’deki şartlarda çok büyük değişiklik olmazsa dolar kurunda da bir geri çekilme beklemiyoruz. Kısa sürede önemli bir yükseliş beklemiyoruz. Altın fiyatlarının düşmesinin de sınırlı kalacağını ve bu fiyatların aşağısına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz.”
Şu anda Samsun’da kuyumcularda 22 ayar bileğin gramı 448 TL, çeyrek altın 790 TL, yarım altın bin 580 TL, tam altın 3 bin 230 TL ve gram altın da 461 liradan işlem görüyor.

Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü

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