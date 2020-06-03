Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Konya

MELİKE KESKİN - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, coğrafi avantajıyla bisikletin geçmişten beri en yaygın ulaşım araçlarından biri olarak kullanıldığı Konya'nın, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri olduğunu ifade etti.

Hemen hemen her hanede bir bisikletin bulunduğu, sokaklarında 7'den 70'e herkesin bisikletle dolaştığı Konya, Türkiye'nin "Bisiklet şehri" olarak anılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet kullanımının günden güne yaygınlaştığını söyledi.

İnsanların hem sağlık hem de çevre için bisiklet kullanması gerektiğini belirten Küçükbakırcı, "Bisiklet sporu, yaşın olmadığı bir spor. İster 7 yaşında ol, ister 77 yaşında ol. Ayakta durabildiğin sürece, yürümekte zorlansan bile bisiklete binebilirsin. Hem aç hem de tok karna yapılabilen ve de mutluluk veren bir spor." dedi.

Küçükbakırcı, bisikletin hava kirliliğini önlediğini, enerji tasarrufu ve sağlık harcamalarının da önüne geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye'de bisiklet sanayisi son 3 yılda kendini birkaç defa yenilemiştir. Her geçen gün bisiklet ve bisikletli sayımız artıyor. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 300 kilometre bisiklet yolu tamamlanmış olacak. İnsanlar, güvenli, bölünmüş bir yol istiyorlar. Sinyalizasyonu olan, kanunla korunmuş bir yol yapıldığı zaman kesinlikle ülkemizin büyük çoğunluğu bisiklete binecek. Yayanın korunduğu gibi bisikletlilerin de korunması lazım. Bunu yaptığımız zaman ülkemiz kurtulmuş olacak, dünya kurtulmuş olacak." diye konuştu.