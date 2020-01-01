Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl'i kadrosuna kattı.
Almanya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benfica ile Julian Weigl'in transferi konusunda anlaşmaya vardık. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, Portekiz'deki macerasında iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Borussia Dortmund'a 2015'te katılan 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, 171 maçta görev aldı ve 4 gol attı.
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