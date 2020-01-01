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  4. Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

FUTBOL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok liginde ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak ismi Portekiz ekibi Benfica, Borussia Dortmund'dan genç yıldızı renklerine bağladı. İşte şu ana kadar dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri...

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl'i kadrosuna kattı.

Almanya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benfica ile Julian Weigl'in transferi konusunda anlaşmaya vardık. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, Portekiz'deki macerasında iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund'a 2015'te katılan 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, 171 maçta görev aldı ve 4 gol attı.

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Dünyada biten ara transferler 2019-2020 ara transferleri

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