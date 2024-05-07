Dünyanın farklı ülkelerinden mühendis kızlar İstanbul’da buluşacak

Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında, 2015 yılından bu yana başarıyla yürütülen ve ülke sınırlarını aşan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ Projesi, bugün Global Engineer Girls (GEG) adı altında yeniden tasarlanarak Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan’da da faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve kadın istihdamını artırmayı amaçlayan GEG Projesi; sunduğu eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatlarıyla genç kadınların mühendislik alanlarında deneyim kazanmalarına ve kariyer gelişimlerine katkı sağlıyor.

Geleneksel buluşma global oldu

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin Mühendis Kızları’nı bir araya getiren ve geleneksel hale gelen buluşmanın bu yıl yedincisi düzenlenecek. Mühendislik öğrencilerini, mezunları, mentörleri ve rol model konuşmacıları bir araya getiren etkinlik, ilk kez uluslararası ölçekte gerçekleşecek. Erkek egemen sektörlerde geleceğin kadın mühendislerine ilham veren GEG Projesi kapsamında farklı ülkelerden mühendis kızlar, 10-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da buluşacak.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, Suudi Arabistan Krallığı’nın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr ve pek çok sürpriz ünlü ismin katılımıyla gerçekleşecek ‘Global Engineer Girls 2024 İstanbul Buluşması’na; Limak Şirketler Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkeler olan Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan’dan ve Türkiye’nin pek çok şehrinden gelen mühendis kızlar katılım sağlayacak.

Ünlü ve alanında yetkin konuklar

Program boyunca çeşitli atölyeler ve eğitim programları, rol model konuşmacılar ile interaktif söyleşiler ve mentor - mentee görüşmeleri gerçekleştirilecek. Buluşmada akademi, sanat, moda ve müzik camiasından alanlarında fark oluşturan isimler, katılımcılara ilham veren hikâyelerini aktaracak.





