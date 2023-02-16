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  4. Dünyanın izlediği maça skandal protesto! Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'ye içki şişesi fırlatıldı

Dünyanın izlediği maça skandal protesto! Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'ye içki şişesi fırlatıldı

16.02.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Manchester City, Arsenal'ı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Mücadeleye kafasına içki şişesi fırlatılan Kevin De Bruyne'nin o anları damga vurdu.

Dünyanın izlediği maça skandal protesto! Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'ye içki şişesi fırlatıldı
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Premier Lig'de 12. haftanın erteleme maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

Konuk takım, 24. dakikada Kevin De Bruyne, 72. dakikada Jack Grealish ve 82. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Arsenal'ın golünü, 42. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

Manchester City, 23. haftası geride kalan ligde 51 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın önünde averajla liderliği ele geçirdi.

MAÇTA SKANDAL PROTESTO

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Arsenal taraftarlarının, Kevin de Bruyne'ye içki fırlattığı anlar maça damga vurdu. Dün gecenin en çok reyting alan televizyon yayınında meydana gelen bu olay sosyal medyada gündeme oturdu.

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