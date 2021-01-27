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Dünya’nın klimasını Erzurum’da üretiyorlar

27.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Yarım asırlık sanayicilik geçmişiyle ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan Gözütok Metal, Erzurum’a 20 milyon liralık yatırım yaptı.60 ülkeye ihracat hedefi koyan ve 75 kişiye istihdam sağlayan firma, klima başta olmak üzere baca, modüler su deposu, çamaşır ve çöp şutları üretiyor.Enerji, paslanmaz baca imalatı ve üretim sektöründe Türkiye’nin ilklerinden olan Gözütok Metal, geçen Kasım ayında uluslararası ölçekteki İMEKSAN firmasını satın aldı.

Yarım asırlık sanayicilik geçmişiyle ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan Gözütok Metal, Erzurum’a 20 milyon liralık yatırım yaptı.
60 ülkeye ihracat hedefi koyan ve 75 kişiye istihdam sağlayan firma, klima başta olmak üzere baca, modüler su deposu, çamaşır ve çöp şutları üretiyor.
Enerji, paslanmaz baca imalatı ve üretim sektöründe Türkiye’nin ilklerinden olan Gözütok Metal, geçen Kasım ayında uluslararası ölçekteki İMEKSAN firmasını satın aldı. Kısa süre içinde Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 milyon liralık yatırım yapan firma ilk etapta 75 kişiye istihdam sağladı.
İbrahim ve Çetin Gözütok kardeşlerin yönetimindeki şirket, 60 ülkeye ihracat hedefi koydu. Yakın gelecekte yatırımlarını daha da genişleteceklerini kaydeden İbrahim Gözütok, “20 milyon lirayla başladık ama bunu 50 milyon liraya çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle 200 kişinin üzerinde bir istihdam oluşturacağız” dedi.
“Risk aldık, üretime başladık”
İMEKSAN firmasını bünyelerine kattıktan sonra Erzurum’daki yatırımlarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren İbrahim Gözütok, şunları söyledi. “Doğup büyüdüğümüz şehrimize vefa borcumuzu ödemek istedik. Sektörde bir dünya markası olan İMEKSAN’ı İzmir’den Erzurum’a taşıdık. Bu noktada belki risk aldık ama kentte bir yan sanayi oluşturmak istedik. Öyle ki, teknolojik katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bu bir anlamda yeni meslekler demek. Ürün yelpazemizde bulunan klima, menfez, ısı geri kazanım cihazları, modüler su depoları, çamaşır ve çöp şutları gibi imalatlarımızla hem şehrimize hem de ülkemize katma değer sağlıyoruz.”

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