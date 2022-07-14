Son dakika: Durdu durdu, turnayı gözünden vurdu! Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir süredir transfer gündemine meşgul eden Kim Min-jae'in yeni takımı belli oldu. Geçen sezon başında Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Kim Min-jae yeni sezonda Ligue 1'de top koşturacak.

İNANILMAZ BİR BONSERVİSLE TRANSFER OLUYOR

Fransız ekibi Rennes, Kim Min-jae için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Bir süredir oyuncuyla ilgilenen Rennes, sarı-lacivertli kulüple finansal şartlarda mutabakata vardı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor. Kim Min-jae'nin bonservisinin ise 18 milyon euro olduğu konuşuluyor.

NAPOLI'NİN LİSTE BAŞIYDI

İtalyan kulübü Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin, transfer görüşmesi yapmak için idmanda yer almadığı ifade edilirken, Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli'nin özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtilmişti.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

Belirli bir seviyeye gelen transfer görüşmelerinin ardından Kim Min-Jae transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanabileceği ifade edildi. Daha önce, yıldız oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon euro'ya serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.

Güney Koreli oyuncu, 2021-22 sezonunun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis ödenerek alınmıştı. (İHA)



