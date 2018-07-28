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Dursun Özbek: Gomis'in menajeri Mendy'nin yaptığı profesyonel değil

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

3 milyon 350 bin Euro’luk yıllık ücretine zam isteyen ancak reddedilen Gomis’in menajeri, “Daha iyi bir maaş için sözleşmiştik” derken, transferi yapan Dursun Özbek, “Sözleşmeye yazılan dışında bir şey konuşmadık” dedi.

Dursun Özbek: Gomis'in menajeri Mendy'nin yaptığı profesyonel değil

Galatasaray’da Gomis krizi her geçen gün büyürken Fransız yıldızın menajeri Etienne Mendy yeni bir iddia ortaya attı. 3 milyon 350 bin Euro olan yıllık ücretine zam yapılmasını isteği kabul edilmeyen Gomis’in menajeri Mendy, Fransız basınına yaptığı açıklamada “Geçen sezon daha iyi bir maaşla 4 yıllık sözleşme istedik.

Ancak 3 yıllık anlaşma yaptık. ‘Gomis sezonu iyi geçirirse yıl sonu görüşeceğiz’ demiştik. Galatasaray yönetimi işler iyi giderse sezon sonu için bize söz vermişti” dedi.

Hem eski başkan Dursun Özbek, hem de bu transferde önemli rol oynayan isimler bu iddiayı yalanladı. Özbek ve yönetimi, konuyla ilgili olarak, “Kesinlikle görüşmeler sırasında böyle bir şey konuşulmadı. Biz ne Gomis’e, ne de menajerine böyle bir söz verdik. Profesyonelliğin neleri emrettiği ortada. Sözleşmeler boşu boşuna yapılıp imzalanmıyor. Eğer böyle bir söz verilseydi, kontratına başarı kriterleri bölümü olarak yazılırdı. Mendy’nin açıklaması profesyonel bir söylem değil. Ortaya attığı iddialar da doğru değil” açıklamasını yaptı.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis dursun özbek

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