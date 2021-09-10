Duygun Yarsuvat kimdir ve nerelidir? Duygun Yarsuvat neden öldü?

77 yaşında başkanlık yapan Yarsuvat, Galatasaray'ın en yaşlı seçilen başkanı olarak tarihe geçmişti. Hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti.

DUYGUN YARSUVAT NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede tedavi gören Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Duygun Yarsuvat'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

18 Ağustos 1937’de İstanbul’da doğan Profesör Dr. Duygun Yarsuvat, orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi’nde (1948-1957) bitirmesinin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961’de mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak atanan Duygun Yarsuvat, lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı.

1964’te Belçika’da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966’da Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde devam eden Duygun Yarsuvat, 1966’da “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” ünvanını aldı. 1971’de de aynı Üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek “doçentlik” payesine yükselen Duygun Yarsuvat’ın, 1978’de “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı profesörlük tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” ünvanına sahip oldu.

1967’de Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978’de de İsviçre’de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdüren Duygun Yarsuvat, 1971-1997 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevi süresi boyunca Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Ceza Usul Hukuku alanlarında dersler verdi.

Duygun Yarsuvat’ın verdiği dersler arasında, ceza hukuku, kriminoloji ve ceza muhakemesi hukukuna ek olarak insan hakları hukuku, fikri mülkiyet hukuku, basın hukuku ve bilişim hukuku yer almaktadır. 1983 ve 1986 yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk profesör olarak Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında ders veren Duygun Yarsuvat, 1997’de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başladı, 2008’e dek kesintisiz Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini bu üniversitede sürdürdü.

1987-1988 ve 1996-1997 yıllarında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu’nda üyelik yapan Duygun Yarsuvat, 1988 ve 1992 yıllarında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi’nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi’ne seçildi ve bu komitenin 4 sene boyunca üyeliğini yaptı. Akademik çalışmalarının dışında idari görevler de alan Duygun Yarsuvat, 1983-1997 yıllarında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1997’de Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlenen Duygun Yarsuvat, 2001-2004 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004’te Galatasaray Üniversitesi’ne Rektör seçilen Duygun Yarsuvat, 2008’e kadar bu görevi ifa etti.

Türk Ceza Hukuku Derneği’nde kurucu üye; Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nde ise Yönetim Kurulu üyeliği yapan Duygun Yarsuvat, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri veren Duygun Yarsuvat’ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

Duygun Yarsuvat, “Association Internationale des Criminologues de Langue Française”, “Association International de Droit Penal (AIDP)”, “Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire”, Türk Ceza Hukuku Derneği isimli kuruluşların üyeliğini de yaptı.



