YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanlığı, Başkan Dr.

Düzce Belediye Başkanlığı, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün adını kullanarak maddi yardım ve para talebinde bulunanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yaptı.
Düzce Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada çeşitli nedenlerle bazı kişilerin telefonla aranarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün adına para ve maddi yardım talep edildiğinin tespit edildiği vurgulanarak vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli vatandaşlarımızın son günlerde kurumumuz ve Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü adına aranarak para ve maddi yardım talebinde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın, kendilerini telefonla arayarak para talebinde bulunan dolandırıcıların tuzağına düşmemesini önemle bildirmek isteriz. Bu konuda gerekli kurumlara şikayette bulunduğumuzu ve konunun ayrıntılı şekilde araştırıldığını, Düzce Belediyesi, Başkanımız Dr. Faruk Özlü ya da herhangi belediye personeli hiçbir gerekçe ile vatandaşları arayarak para ya da maddi yardım, bağış talebinde bulunmadığını ve bulunmayacağını belirtmek isteriz. Kıymetli vatandaşlarımızın bu gibi tuzaklara karşı dikkatli olmasını rica ederiz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Battalgazi ve Esenyurt mahallelerinde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü şantiye alanı oldu
Battalgazi ve Esenyurt mahallelerinde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü şantiye alanı oldu
Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 3 gözaltı
Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 3 gözaltı
Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi
Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi

Düzce Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:49
İkindi
16:02
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Emel Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Proje için 4 mentör alınacak
Proje için 4 mentör alınacak
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.