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Düzce D-100’de refüj çalışmaları başlatıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 12.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

100 Kervan Kavşağı yakınlarından itibaren orta refüj düzenlemesi Düzce Belediyesi’ne devredildi.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karayolları ile yapılan protokol kapsamında D-100 orta refüjü üzerinde çalışma başlattı.

Düzce D-100’de refüj çalışmaları başlatıldı

100 Kervan Kavşağı yakınlarından itibaren orta refüj düzenlemesi Düzce Belediyesi’ne devredildi.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karayolları ile yapılan protokol kapsamında D-100 orta refüjü üzerinde çalışma başlattı. Kervan Kavşağı mevkiinin gerisinden başlayan çalışmalar ile çitler kaldırıldı. Yolun güvenliğini sağlamak amacıyla yeni üretilen çitler yerleştirilecek. Orta refüj üzerinde bulunan bordürleri kaldıran ekipler, zemin düzenleme ve doldurma işlemi yaptı. Fen İşleri ekiplerinin ardından Park ve Bahçeler refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak üzere çalışmaları devralacak.

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