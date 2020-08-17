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Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber;

DÜZCE HABERLERİ  | 17.08.2020 08:37 | Son Güncelleme

Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av.

Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber;

Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada “21 yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Depremin değil, kalitesiz binaların can aldığına ne yazık ki tanık olduk” dedi.
Marmara Depreminin 21.yıldönümü. Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, depremi unutmadıklarını belirterek “Hepimizi derin acılara boğan ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Hala acımız taze. Yaşadığımız acıyla birlikte bu felaketten önemli dersler çıkardık. Deprem değil, kalitesiz binaların can aldığına ne yazık ki tanık olduk. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir. Yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olması gerekmektedir. Halkımızın da bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahü tealadan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

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