YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce Üniversitesi SOSYALFEST’te

Düzce Üniversitesi SOSYALFEST’te

İHA İHA
05.03.2024 08:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali’nde (SOSYALFEST) yerini alarak, sosyal bilimler alanına da özel önem verdiğini bir kez daha gösterdi.

Düzce Üniversitesi SOSYALFEST’te

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenen ve Düzce Üniversitesi’nin de kurumsal paydaşı olduğu SOSYALFEST, gençliğin ve bilimin gücünü birleştirerek, milli sosyal bilimler hamlesi ile Türkiye’nin ve dünyanın insan ve toplum merkezli sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirilmesini amaçladı.

Düzce Üniversitesi, iki gün süresince gerçekleştirilen SOSYALFEST’te; eğitim-öğretim faaliyetleri, bölümleri, bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası başarıları, bölgesel kalkınma projeleri ve sosyal imkanları başta olmak üzere birçok konuda başarılı tanıtım etkinliklerinde bulundu.

Program kapsamında düzenlenen SF-YT3 tema kodlu Şiddetin Azaltılması Sosyal Model Tasarım Yarışması’nın üniversite kategorisinde, Düzce Üniversitesi ikincilik ödülünün sahibi oldu. Şiddet unsurunun henüz yaşanmadan sonuçlarının görülebilmesini sağlayarak, bireylerde bilişsel ve duygusal becerilerin gelişimini hedefleyen, şiddetin önlenmesine yönelik bir eğitim programı şeklinde, çocuklar da dahil toplumun tüm bireylerini hedef alarak bireysel olarak tasarlanmış "Dönüşüm Yolu" isimli proje ile Düzce Üniversitesi öğrencisi Selin Tuğba Taşcı ikincilik başarısı elde etti.
SOSYALFEST’te Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi standını ziyaret ederek tanıtım görevlilerine başarılar diledi. SOSYALFEST’in; insanlığın güncel ve gelecekteki sorunlarına yenilikçi çözümler sunma açısından önemli katkıları olacağını söyleyen Rektör Sözbir, bireylerin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve toplumsal değerlerin korunması adına güçlü Türkiye’nin inşa sürecinde bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı. İkincilik ödülünü kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisini kutlayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanında da başarı çıtasını sürekli yükselttiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce’de av sezonu sona erdiDüzce’de av sezonu sona erdi
Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandıMustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı
Deprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldıDeprem sonrası oluşan zemin kaymaları için çalışma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 5 Mart Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:12
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Salı

Ömür eczanesi
Merkez
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Yeni konuralp eczanesi
Merkez
Meltem eczanesi
Akcakoca
Ozan eczanesi
Gumusova
Şifa eczanesi
Yigilca
Eczane hacettepe eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.