YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

18.08.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

Düzce'de, isale hattındaki arıza sonucu D-100 kara yolundaki istinat duvarından sızan su ulaşımda aksamaya yol açtı.

Çoban mevkisinde su borularının patlaması sebebiyle yer altında biriken su, battıçıktının istinat duvarlarından sızarak D-100 kara yolunun Bolu yönüne dökülmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve emniyet ekiplerine sevk edildi.

Su nedeniyle kara yolunun Bolu yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yan yol çökme tehlikesi nedeniyle kapatıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, ana isale hattındaki arıza nedeniyle su taşkını yaşandığı ve ekiplerin anında müdahale ederek arızayı gidermek için çalıştıkları bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilirManavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilir
PARTNERGören bir daha bakıyor! İç çamaşırsız pozlarıyla takipçilerini büyülediGören bir daha bakıyor! İç çamaşırsız pozlarıyla takipçilerini büyüledi
Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıDüzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
19:57
Yatsı
21:26
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.